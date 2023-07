RC Lens, LOSC - Mercato : les deux clubs s’arrachent ce héros du Mondial !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Annoncé proche de l’OM ces dernières semaines, Romain Saïss (33 ans) ne devrait pas poser ses valises sur la Canebière. Cela ouvre les portes à d’autres clubs de Ligue 1, qui rêvent de recruter le capitaine de la sélection marocaine demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar. Selon L’Équipe, le LOSC et le RC Lens sont aujourd’hui au coude à coude pour faire signer le défenseur central de Besiktas.

Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Saïss entre Lens et Lille ? Les Sang et Or ont projeté d’enrôler un défenseur supplémentaire dans le cas où Jean Onana, qui peut évoluer milieu ou dans l’axe de la défense à trois ou à quatre, quitterait l’Artois, ce qui reste la tendance actuelle. Lille, de son côté, recherche activement un profil identique après le non-renouvellement du contrat du capitaine José Fonte (39 ans), qui a très peu de chances de prolonger son bail au domaine de Luchin, selon son président Olivier Létang. 🗞️ « À la seconde près » : la une du journal L'Équipe du dimanche 16 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/iysiSqlNFM pic.twitter.com/RYP56YfGml — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Déjà sur la piste menant à Gift Orban, qui serait désormais proche de Lille, le RC Lens et le LOSC sont amenés aussi à en découdre au sujet de Romain Saïss, qui n’est pas une priorité du mercato pour l’Olympique de Marseille.

Bastien Aubert

Rédacteur