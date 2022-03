RC Lens, LOSC - Mercato : Origi s'éloigne, un géant italien proche de rafler la mise

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Lassé de jouer les « super-sub » à Liverpool, Divock Origi (26 ans) n'ira pas au delà du 30 juin prochain avec les Reds. En effet, l'international belge (5 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) ne prolongera pas sur les bords de la Mersey préférant s'orienter vers un autre challenge.

Si le RC Lens a suivi son dossier de près il y a quelques mois, il est assez peu probable que l'ancien Dogue ne devienne le nouveau chouchou de Bollaert. En cause ? Une concurrence internationale prête à faire un joli coup à moindre frais.

Si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, Divock Origi serait aujourd'hui très proche … du Milan AC. Dernièrement, une réunion jugée « positive » aurait eu lieu entre les dirigeants rossoneri et les agents du natif d'Oostende. Tout n'est pas encore signé par un prochain rendez-vous, dans une dizaine de jours, pourrait sceller cette signature.

