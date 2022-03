RC Lens, LOSC – Mercato : un géant italien prêt à zapper Renato Sanchez pour Seko Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En quête d'un milieu de terrain box to box, le Milan AC a-t-il changé ses plans au regard de la saison de Ligue 1 ? C'est bien possible... Très chaud pour Renato Sanches (LOSC) jusqu'à présent, l'actuel leader de Série A a fait un retour remarqué dans le dossier Seko Fofana (RC Lens) ces dernières semaines.

Pourquoi Fofana est passé devant Sanches

Selon Tuttosport, le milieu des Sang et Or serait même passé devant le Portugais dans l'espirt des décideurs milanais Paolo Maldini (directeur technique) et Ricky Massara (directeur sportif). Les raisons de ce changement de cap ? Le prix fixé pour Sanches par rapport à celui de Fofana mais également la fiabilité du milieu artésien.

Cette saison, Seko Fofana (26 ans) s'est imposé parmi les tous meilleurs joueurs et les plus réguliers à son poste en Ligue 1 (32 apparitions, 9 buts TTC). De son côté, le Portugais de 24 ans a certes un talent monstre mais son physique l'a trop souvent lâché cette saison (25 matchs tout de même pour 1 but et 5 passes décisives).

Alexandre Corboz

Rédacteur