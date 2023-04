RC Lens - Mercato : Openda sur la liste d’un cador européen

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L’Inter ne devrait pas conserver Romelu Lukaku, prêté par Chelsea qui l’avait acheté… à l’Inter. Après une saison très moyenne l’attaquant Belge va retrouver Londres, et devra convaincre les Blues, que leur investissement de plus de 110 millions d’euros en vaut toujours le coup. Ainsi, l’Inter se penche sur la piste d’un numéro 9 pour l’été prochain, et s’intéresse à Loïs Openda. Une shortlist pas si courte que ça Selon la Gazetta dello Sport, les attaquants observés par les Interistes sont nombreux. Au-delà de Loïs Openda, l’Inter s’intéresserait donc à Roberto Firmino, qui quittera Liverpool en fin de saison en étant au terme de son contrat, Mateo Retegui, néo-international italien, est également observé, tout comme Marcus Thuram, qui coutera en revanche plus cher que les autres noms cités. 🔵 L’Inter s’intéresse à Loïs Openda.



Pour résumer Quoiqu’il en soit, il reste d’abord à savoir si Loïs Openda souhaite partir, ou continuer son aventure lensoise. Étant arrivé l’été dernier au RC Lens, le club a également son mot à dire, et pourra négocier les prix à la hausse si la volonté est de conserver le joueur.

