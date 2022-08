RC Lens - Mercato : 2 joueurs mis à l'essai ont marqué des points

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Le RC Lens n'a peut-être pas terminé son mercato, comme ses dirigeants le pensaient au départ. En effet, outre le possible de Gaël Kakuta, qui aurait fait savoir qu'il voulait s'en aller car il a moins joué la saison dernière, deux arrivées pourraient se dessiner dans les jours à venir. En effet, les jeunes Nesta Zahui et Wilins Ochieng, mis à l'essai ces derniers temps, ont brillé avec la réserve lors d'un match amical remporté hier contre Vimy (2-0).

Le site Lensois.com a écrit à leur sujet : "Le premier, Nesta Zahui, un attaquant formé au PSG. Il a signé son 1er contrat pro en 2021 aux Pays-Bas avec Rotterdam (Feyenoord). En vue pendant les 20 premières minutes avec de bons appels et pas mal de percussion, il s’est peu à peu effacé jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu. Second joueur en test : Wilkins Ochieng, un piston gauche formé à Mouscron. Parti au Club Brugge en 2017. International belge U16 également. Mais aussi buteur ce soir". Zahui et Ochieng sont tous deux âgés de 19 ans.