RC Lens - Mercato : 20 M€ dans les caisses en plus de Fofana cet été ?

Les scouts de l’Ajax Amsterdam vont sans doute prendre un abonnement pour venir à Bollaert. Depuis le début de la saison, on ne compte en effet plus leurs allers et venues dans l’antre du RC Lens pour superviser des recrues potentielles en vue du mercato estival.

Ce fut encore le cas le week-end dernier lors de la surprenante défaite des Sang et Or devant le Stade Brestois lors de la 27e journée de L1 (0-1). Cela tombe plutôt bien puisque les observateurs du club néerlandais avaient fait le déplacement pour Cheick Doucouré (22 ans).

Selon MSV Foot, l’Ajax est ainsi déjà fixé sur le montant de l’acolyte de Seko Fofana dans l’entrejeu du RC Lens : 20 millions minimum sans bonus. « Prise de renseignements des dirigeants néerlandais. Plusieurs pistes sont cependant explorées par le club d’Amsterdam pour remplacer l’international, Gravenberch », a récemment ajouté le compte Twitter bien renseigné sur le RC Lens.

Prise de renseignements des dirigeants néerlandais. Plusieurs pistes sont cependant explorées par le club d’Amsterdam pour remplacer l’international, Gravenberch. #RCLens - #Ajax - #Mali pic.twitter.com/KaapEbG5hz — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) February 28, 2022