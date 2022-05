RC Lens - Mercato : 3 listes de recrues potentielles dont une VIP déjà dressées pour cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

La saison de Ligue 1 est désormais terminée. Après une lutte acharnée, et des bons résultats cette saison, les lensois ne seront pas européens la saison prochaine. Le mercato estival approche à grands pas et plusieurs joueurs des Sang et Or sont convoités à l’étranger. Pour anticiper ces départs et se renforcer, les dirigeants ont établi un plan précis pour cet été.

Selon les informations de la Voix du Nord, les dirigeants travaillent sur trois listes de joueurs différentes : une prioritaire (avec peu de noms), une seconde (assez fournie) et une dernière VIP (avec des joueurs a priori inaccessible). Le mercato estival des Sang et Or s’annonce intéressant à quelques semaines de l’ouverture.

Selon @lavoixdessports, le #RCLens bosse sur trois listes : « une prioritaire avec peu de noms, une seconde, fournie, et une VIP, de joueurs a priori inaccessible ». — L2F - 4/4 (@l2f_bm) May 23, 2022

Adam Duarte

Rédacteur