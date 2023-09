RC Lens - Mercato : accord déjà imminent pour Spierings !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Depuis plusieurs heures, les dirigeants de Toulouse s'activeraient pour récupérer leur ancien joueur, Stijn Spierings, arrivé libre cet été au RC Lens, sous la forme d'un prêt en tant que joker médical. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE STIJN SPIERINGS C'est imminent pour le retour de Spierings à Toulouse ! Et d'après le créateur du site LesViolets.com, Jean-Baptiste Jammes, le retour du milieu de terrain néerlandais au Téfécé devrait bien se faire puisque le RC Lens et Toulouse seraient tout proche de trouver un accord. "Normalement, c'est quasiment OK", a-t-il savoir sur son compte Twitter. Un peu moins de trois mois seulement après son arrivée, Stijn Spierings devrait donc déjà quitter le club artésien. On reste zen.



