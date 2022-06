RC Lens - Mercato : c'est officiel pour Buksa, c'est plus cher que prévu !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

New England Revolution a officialisé ce mardi le départ d'Adam Buksa au RC Lens. "New England Revolution a accepté de transférer l'attaquant Adam Buksa au Racing Club de Lens pour un montant non divulgué. Buksa rejoindra officiellement le RC Lens à l'ouverture du mercato de Ligue 1", peut-on lire sur le communiqué de la franchise de MLS.

Un deal proche du record à Lens

Annoncé depuis déjà quelques temps par les médias français aux alentours des 6 millions d’euros, le deal aurait coûté plus cher que prévu aux Sang et Or. En effet, le Boston Globe annonce que New England Revolution a cédé son buteur pour 10 millions de dollars, soit 9,4 millions d’euros.

Si un tel montant s’avère exact, Adam Buksa ne serait pas loin du record dépensé pour Seko Fofana. À l’été 2020, les dirigeants lensois avaient déboursé 10 millions d’euros pour enrôler le milieu ivoirien.

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens.



🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window. — New England Revolution (@NERevolution) June 7, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur