RC Lens – Mercato : Adrien Thomasson (RC Strasbourg) est tout proche des Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Ce mardi, Adrien Thomasson (milieu offensif, 29 ans) s'est entraîné à part à Strasbourg et ne devrait pas prendre part au match opposant les Alsaciens au RC Lens ce mercredi à 21 heures. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et l'ancien joueur du FC Nantes pourrait même passer sa visite médicale dans l'Artois demain. Si le montant du transfert n'a pas filtré, le RC Strasbourg réclamait entre 5 et 6 M€ pour racheter les 18 mois de contrat restant au Haut-Savoyard... Mercato : Adrien Thomasson s’est entraîné à part avec Strasbourg, viste médicale au RC Lens ce mercredi ? https://t.co/Rqj59SddUI pic.twitter.com/rx2SNivxmM — La Voix des Sports (@lavoixdessports) January 10, 2023

Thomasson à Lens, c'est imminent ! Le RC Lens est sur le point de réaliser un très gros coup sur ce Mercato d'hiver. En effet, selon la Voix du Nord, l'arrivée d'Adrien Thomasson (RC Strasbourg, 29 ans) chez les Sang et Or est imminente. On parle d'un deal entre 5 et 6 M€.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life