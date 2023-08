RC Lens - Mercato : Aguilar est en route !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sollicité notamment par Montpellier, Ruben Aguilar va quitter l'AS Monaco. Et c'est bien au RC Lens que l'ancien montpelliérain va poursuivre sa carrière. Le latéral droit a salué ses coéquipiers de l'ASM ce matin. Il arrive ce jeudi Et Mohamed Touchache-Ter indique qu'il est attendu dès ce jeudi après-midi en Artois. "Il a salué ses coéquipiers, ce matin & s’envolera pr Lens, courant de l’aprem", annonce en effet l'insider. Il a salué ses coéquipiers, ce matin & s’envolera pr Lens, courant de l’aprem. #ASMonaco #RCL https://t.co/N2pEmKd7GV — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 31, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sollicité notamment par Montpellier, Ruben Aguilar va quitter l'AS Monaco. Et c'est bien au RC Lens que l'ancien montpelliérain va poursuivre sa carrière. Le latéral droit a salué ses coéquipiers de l'ASM ce matin à l'entraînement...



Laurent HESS

Rédacteur