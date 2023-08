RC Lens - Mercato : Akpom, Diallo, Diarra, Balogun... Le point sur les dossiers offensifs des Sang et Or

Sky Sports assure notamment que Lens a formulé une première offre pour récupérer le goleador anglais de Middlesbrough, Chuba Akpom (27 ans), auteur d'une grosse saison en Championship l'an passé (28 buts en 40 matchs). Une proposition à hauteur de 8 M£ (environ 9 M€) pour un joueur que Boro ne laissera pas filer d'avoir trouvé son remplaçant et à moins de 15 M£ (17,4 M€).

Concernant le dossier Habib Diallo (RC Strasbourg, 28 ans), Marc Keller a confirmé qu'il était sur le marché à France Bleu Alsace : « J’ai promis la saison passée de le laisser partir, si on a une proposition sérieuse ». 20 M€ sont quand même nécessaires pour récupérer l'international sénégalais. Dans cette même interview, le président du RCSA a, en revanche, fermé à nouveau la porte à Habib Diarra (19 ans) ainsi qu'à Ismaël Doukouré (20 ans), tous deux intransférables.

Par ailleurs, si l'on en croit Mohamed Toubache-Ter, toujours bien informé sur le Mercato, le RC Lens a fait un retour remarqué dans la course à la signature de Folarin Balogun (Arsenal, 20 ans), grâce notamment à l'arrivée dans l'actionnariat de la famille Mulliez. Visé par Monaco, qui est aussi dans la course, le joueur aurait un accord de son côté avec l'Inter Milan mais les Nerrazzuri ne parviennent pas à finaliser...

