RC Lens - Mercato : après Clauss, un autre Sang et Or prépare ses valises

Prêté l'an dernier à Famalicao, Simon Banza a conquis le Portugal. De retour à Lens, le buteur pourrait finalement rester sur la péninsule ibérique, mais cette fois acheté par le 4ème de la saison dernière, le Sporting Braga. Simon Banza pourrait disputer l'Europa Conference League avec Braga, et rapporter 3 millions d'euros aux Sang et Or. Selon le média portugais Record, tout est acté et un contrat de 5 ans avec une clause libératoire de 40 millions d'euros attend le buteur formé à Lens.

Famalicao aurait bien conservé Banza à l'issue de son prêt où le joueur de 25 ans a convaincu avec 15 buts et 6 passes décisives en 32 matches. Le club n'a pas pu lever l'option d'achat qui s'élevait à 5 millions d'euros si certaines conditions de performances étaient atteintes. Banza voit plus grand et pourra s'illustrer sur la scène européenne et le haut du panier portugais l'an prochain.