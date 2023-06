RC Lens - Mercato : après Diouf, les Sang et Or avancent sur deux autres pistes communes avec l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce mardi, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé que le RC Lens aurait trouvé un accord avec le FC Bâle pour le transfert d'Andy Diouf, qui a été recruté définitivement par le club suisse en provenance du Stade Rennais, le 2 mai dernier.

Diouf n'est pas le seul milieu de terrain visé

Toujours selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants lensois espéreraient également signer le milieu de terrain de la Juventus Turin, Denis Zakaria, et le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra. Concernant le second joueur cité, le board du RC Lens continuerait toujours de trouver une solution pour le recruter. Mais le RCSA semblerait gourmand pour son joueur de 19 ans et une offre de 11 millions d’euros aurait déjà été refusée par les dirigeants alsaciens. Pour rappel, Denis Zakaria et Habib Diarra sont, comme Andy Diouf, également courtirsés par l'Olympique de Marseille.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : accord trouvé pour une nouvelle recrue, l'OM devancé ! https://t.co/2WhvLMlrep — But! Lens (@But_Lens) June 27, 2023

Pour résumer En plus d'Andy Diouf (FC Bâle), les dirigeants du RC Lens auraient passés la seconde pour recruter Denis Zakaria (Juventus) et Habib Diarra (RC Strasbourg). Trois joueurs également courtisés par l'OM.

Fabien Chorlet

Rédacteur