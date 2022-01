RC Lens - Mercato : après Fofana et Ganago, Newcastle cible un troisième Lensois !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le RC Lens est redevenu une place forte du football français. Habitués à jouer les premiers rôles depuis la saison dernière, les Sang et Or payent aussi leur exposition sur le marché des transferts. Notamment du côté de l’Angleterre.

Ainsi, Newcastle a déjà ciblé Seko Fofana et Ignatius Ganago pour venir renforcer son effectif cet hiver. Selon L’Équipe, un troisième joueur du RC Lens est désormais dans le viseur des Magpies : Christopher Wooh (20 ans).

Arrivé l’été dernier au Racing, le jeune défenseur central a effectué ses débuts en Ligue 1 ces derniers mois mais n’est pas titulaire chez les Sang et Or et pourrait faire l’objet d’une offre cet hiver ou l’été prochain.

Christopher Wooh dans les petits papiers de Newcastle ? #RCLenshttps://t.co/CP5I0WPWks — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 19, 2022