RC Lens - Mercato : un compatriote de Frankowski comme deuxième recrue hivernale ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Chicago Fire pour 2,3 millions d'euros, Przemysław Frankowski, qui est rapidement devenu un titulaire indiscutable au poste de piston gauche, est une très bonne pioche pour le RCL.

Chez les Sang et Or, l'international polonais pourrait bientôt être rejoint par son compatriote, Lukasz Poreba. Et pour cause, selon les informations du jouranliste, Abdellah Boulma, le club artésien serait sur le point de boucler l'arrivée du milieu de terrain de Zaglebie Lubin, à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Le montant du transfert s'élèverait à 350 000 euros. Après Patrick Berg, Lukasz Poreba devrait donc devenir la deuxième recrue du RC Lens lors du mercato hivernal.

Le RC Lens finalise l’arrivée du jeune polonais Lukasz #Poręba, milieu de 21 ans en provenance de Zagłębie Lubin 🇵🇱

Le montant du transfert avoisine 350000 euros. 15 % à la revente #RCL pic.twitter.com/68Y96MhdVu — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 21, 2022