RC Lens - Mercato : après Haise, un nouveau Sang et Or a prolongé ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Cinq jours après la prolongation de l'entraîneur Franck Haise, c'est au tour de David Pereira Da Costa de prolonger son contrat avec le RC Lens. Le milieu offensif portugais de 20 ans, qui a disputé 8 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec son club formateur.

"Est-il encore nécessaire d’insister sur le fait que le Racing fait de sa formation un des piliers de son projet sportif ? Avec la prolongation de David Pereira Da Costa jusqu’en 2024, la direction envoie un nouveau signal fort auprès des jeunes Sang et Or. Il y a de l’avenir au RC Lens", peut-on lire sur le communiqué du club lensois.