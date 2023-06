RC Lens - Mercato : après Openda et Fofana, deux autres départs marquants dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les supporters du RC Lens commencent à trembler. Avec quelle équipe Franck Haise disputera-t-il la Ligue des champions la saison prochaine ? Au vu des différentes rumeurs liées au mercato, le doute est permis sur sa compétitivité. Alors que Loïs Openda et Seko Fofana semblent partis pour faire leurs valises cet été, un autre départ pourrait s’accélérer prochainement. Selon L’Équipe, Jean Onana et Lukasz Poreba pourraient aussi être amenés à faire leurs valises.

Le dossier Diouf pas encore ficelé

Le Camerounais fait notamment l’objet d’un intérêt de Besiktas, en Turquie. Pour compenser, le RC Lens a officialisé pour quatre saisons du Néerlandais Stijn Spierings (27 ans) et s’est mis d’accord avec Nancy pour la venue de Neil el-Aynaoui (21 ans). Le club artésien a enfin trouvé un accord contractuel avec Andy Diouf (20 ans) mais ne s’est pas encore entendu avec le FC Bâle.

