RC Lens - Mercato : après Openda, le club prépare un autre transfert historique !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

La succession de Loïs Openda n’est pas simple au RC Lens. Hier, on a toutefois appris que le club artésien était loin de lâcher la piste menant à Levi Garcia (25 ans), qui a marqué hier pour la troisième fois d’affilée en amical sur le terrain de Trabzonspor (3-1). Professionnel sur le bout des ongles, donc, l’attaquant trinidadien serait d’accord avec le RC Lens mais il a précisé qu’il respectait aussi le timing de l’AEK Athènes avec lequel il lui reste une année de contrat.

Garcia pour un montant record à Lens ?

Dans le même temps, le RCL n’a pas démarché ses deuxième et troisième pistes et n’entend pas se disperser mais concentrer ses derniers efforts sur Garcia, dont le profil a été unanimement validé. Jusqu’à quand ? La date du 15 août paraît une limite raisonnable avant de passer à autre chose, pour un tarif compris entre 15 et 20 M€. « Ce serait historiquement le plus gros transfert du championnat grec et le plus gros investissement sang et or », rappelle L’Équipe. De quoi patienter encore un tout petit peu.

📺 ÖZET | 🇹🇷 Trabzonspor 1 🆚 3 AEK 🇬🇷



⚽️ García 31'

⚽️ Eliasson 41'

⚽️ Gómez 54'

⚽️ van Weert 75' pic.twitter.com/Q6hsC82sET — A Spor (@aspor) July 30, 2023

