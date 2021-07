RC Lens - Mercato : Augsbourg finalise l'arrivée du remplaçant de Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Kevin Danso est en train de créer une jurisprudence en Allemagne. De l'autre côté du Rhin, on n'est pas habitué à ce que des joueurs fassent la grève pour forcer un départ et un quotidien de Francfort consacre un gros dossier ce samedi à une réforme des règlements pour les footballeurs qui empêcherait ce genre de dérive.

Mais le RC Lens est loin de tout ça. Les Sang et Or sont sur le point de conclure l'arrivée du défenseur central autrichien et c'est tout ce qui compte. Preuve que ça ne devrait plus tarder, Augsbourg est en train de recruter son successeur. Selon le média LAOLA1 Redaktion, le club allemand lorgne le compatriote de Danso Marco Friedl, polyvalent gaucher de 23 ans, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe qu'au poste de latéral, qui joue au Werder Brême. Une fois cette arrivée actée, peut-être qu'Augsbourg finalisera la vente de Kevin Danso…

