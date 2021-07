RC Lens – Mercato : avec la bénédiction de l'OL, les Sang et Or valident un 5e renfort !

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Dégagé de son sursis par la DNCG, le RC Lens a repris son recrutement. Si on attend la signature du latéral colombien Deiver Machado dans les prochaines heures, les Sang et Or ont dans un premier temps finalisé la signature d'un jeune milieu de terrain Mamadou Camara (18 ans).

International U20 sénégalais, évoluant déjà en D1 dans son pays (12 ans), Camara débarque en provenance de la prestigieuse Académie Dakar Sacré-Cœur, club partenaire de l'OL, qui a autorisé ce mouvement.

Un gaucher technique pour renforcer l'entrejeu

« C’est un profil, gaucher, qui apporte de la complémentarité dans l’entrejeu. Mamadou allie élégance sur le terrain, finesse technique et volume de course. Nous l’avons beaucoup observé, c’est un jeune talent qui devra progresser sur les aspects défensifs et au niveau tactique. On est dans une logique de post-formation, d’accompagnement d’un élément très prometteur issu d’une Académie reconnue sur l’ensemble du continent africain », a expliqué le coordinateur sportif des Sang et Or Florent Ghisolfi.

« L’expérience, les valeurs de l’effectif et la tradition d’accueil de jeunes talents africains qui caractérise le Racing vont faciliter son intégration et, nous l’espérons, son éclosion au plus haut niveau. Je remercie l’Académie Dakar Sacré-Cœur pour la confiance qu’elle nous témoigne en nous confiant l’un de ses joueurs. À travers cette signature, l’axe amical qui relie le RC Lens au Sénégal prend un nouvel élan. Bienvenue Mamadou ! » conclut Arnaud Pouille, directeur général du club.

