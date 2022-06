RC Lens - Mercato : Banza a échappé à un premier club de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Prêté cette saison à Famalicao par le RC Lens, Simon Banza va retourner chez les Sang et Or cet été puisque le club portugais n'a pas les moyens de lever l'option d'achat comprise dans son prêt. Auteur de 17 buts en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant formé à La Gaillette a impressionné cette saison au Portugal.

Podcast Men's Up Life

Banza n'ira pas à Montpellier

De quoi attirer l'intérêt de Porto, du Sporting Portugal, de Benfica, de Braga, de plusieurs équipes de Ligue 1 dont Montpellier, de quelques écuries de Bundesliga ou encore de franchises de MLS. Mais Simon Banza ne devrait pas rejoindre le MHSC. En effet, selon les informations du média portugais, O Jogo, il se dirigerait plutôt vers Braga où des discussions auraient déjà commencés entre les différents parties. Une offre devrait même bientôt être transmise aux dirigeants sang et or.

Operação Banza está em marcha: Braga tenta reduzir o preço e tem um trunfo https://t.co/xdD133x1i6 — O Jogo (@ojogo) May 31, 2022

Pour résumer Courtisé par Montpellier, l'attaquant du RC Lens, Simon Banza, ne devrait pas rallier l'Hérault cet été et devrait plutôt retourner au Portugal où Braga tiendrait la corde pour le recruter.

Fabien Chorlet

Rédacteur