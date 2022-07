RC Lens - Mercato : Bastia vise un coup double chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Tom Ducrocq et Ibrahima Baldé seraient en partance pour Bastia d’après les informations du site lensois.com. Le premier entraînerait le départ du second puisque Ducrocq, milieu défensif de 22 ans formé à Lens, serait transféré définitivement du côté du SCB où il était déjà prêté depuis 2 ans.

Le jeune milieu récupérateur n’entrait pas dans les plans de Franck Haise et faisait face à une concurrence bien trop forte dans l’entrejeu. Malgré quelques pépins physiques, il s’est imposé à Bastia après avoir connu la montée en Ligue 2.

Baldé dans un pack pour accompagner Ducrocq

Ibrahima Baldé quant à lui, avant-centre de 19 ans, rejoindrait Ducrocq dans un coup double pour les Corses qui veulent acquérir définitivement le milieu de terrain avec un petit extra en plus.

S’il s’agirait d’un transfert définitif pour Ducrocq, Baldé qui n’a disputé que 4 petits morceaux de rencontres chez les Sang et Or, pourrait rallier l’île de beauté sous la forme d’un prêt sans option d’achat pour gratter du temps de jeu en Ligue 2 et revenir prêt pour l’équipe fanion de Lens.

Bon Ducrocq ca serait départ définitif, et Baldé prêt sans option. https://t.co/UUvmMPdYxG — RiDeR (@RiDeR288) July 5, 2022

Pour résumer 2 jeunes joueurs du RC Lens vont rejoindre le SCBastia. Tom Ducrocq, milieu de terrain de 22 ans, sera transféré après 2 ans de prêt concluant en Corse. Ibrahima Baldé, attaquant de pointe, sera prêté sans option d'achat.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life