RC Lens - Mercato : Brayann Pereira retrouve un club ! (officiel)

En fin de contrat cet été avec le RC Lens, Brayann Pereira a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec le club artésien et se retrouvait donc libre de tout contrat. Le jeune latéral droit français a retrouvé un club. En effet, il s'est engagé ce mardi avec l'AJ Auxerre pour trois saisons, plus une en option. 🖊️L'AJA est heureuse d'annoncer la signature du jeune 𝘽𝙧𝙖𝙮𝙖𝙣𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙞𝙧𝙖 pour 3 saisons + une année en option 🔵⚪️



Fabien Chorlet

Rédacteur

