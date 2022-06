RC Lens - Mercato : une recrue vend la mèche pour son arrivée chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors qu'il a déjà bouclé les arrivées du milieu de terrain du Zaglebie Lubin, Lukasz Poreba, et du piston droit du SCO d'Angers, Jimmy Cabot, le RC Lens devrait également enregistrer l'arrivée d'Adam Buksa cet été. Un contrat de 5 ans attendrait l'attaquant du New England Revolution chez les Sang et Or, qui devraient débourser 6 millions d'euros pour s'attacher ces services.

"Nous sommes sur la bonne voie pour mon transfert"

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Nations entre la Pologne et le Pays de Galles, l'international polonais a confirmé qu'il devrait bien porter les couleurs lensoises la saison prochaine. "Nous sommes sur la bonne voie pour mon transfert, mais tant qu’il n’y a pas de confirmation officielle, je ne peux rien dire de plus. J’ai failli revenir en Europe en janvier, ce n’est un secret pour personne. Désormais, nous semblons être sur le point de finaliser l’accord. C’est une étape naturelle dans mon développement, prévue plus tôt. J’espère être en mesure de maintenir au moins la même forme que j’ai eue aux États-Unis. J’espère que la question sera résolue dans un proche avenir."

Fabien Chorlet

Rédacteur