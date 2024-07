RC Lens Mercato : Buksa a trouvé un nouveau point de chute !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Revenu de son prêt réussi à Antalyaspor (36 matches, 15 buts), Adam Buksa sort d'un Euro plutôt réussi avec la Pologne, au cours duquel il a marqué contre les Pays-Bas (1-2). Une bonne publicité pour un Racing Club de Lens qui ne compte plus sur lui et aimerait le vendre cet été, histoire de renflouer ses caisses. D'après Foot Mercato, le club artésien serait sur le point de parvenir à ses fins... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Direction le Danemark pour l'attaquant polonais Contre toute attente, Buksa ne retournerait pas en Turquie, où il a fait forte impression, ou en Allemagne, où jouent nombre de joueurs polonais. Il serait sur le point de s'engager avec les Danois de Midtjylland. L'indemnité que récupèrera le Racing dans l'histoire n'a pas filtré mais Transfermarkt évalue la cote de l'attaquant à 6 M€, soit le montant versé par les Sang et Or à New England il y a deux ans pour le faire venir... Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue ! Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site. 🚨#RCL 🔴🟡

Voir le fil infos Pour résumer Pas convaincant lors de sa première saison au RC Lens, en 2022-23, Adam Buksa a été prêté en Turquie, en 2023-24, où ça s'est plutôt bien passé pour lui, de même qu'à l'Euro avec la Pologne. Les Sang et Or sont sur le point d'en profiter pour le vendre aux Danois de Midtjylland.

