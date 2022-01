RC Lens - Mercato : c'est fini pour janvier mais l'été sera chaud

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Ce samedi, La Voix du Nord fait le point sur le mercato lensois. Mercato ayant vu le milieu de terrain norvégien Patrick Berg poser ses valises en Artois alors que Charles Boli a été prêté à Vicence, en Ligue 2 italienne. D'après le quotidien régional, ce seront les deux seuls mouvements du mois de janvier pour les Sang et Or. Comme expliqué hier soir sur notre site, Seko Fofana ne devrait pas quitter le club. Parce que le Racing n'a pas reçu d'offre colossale, seul critère susceptible de le faire revenir sur sa décision de conserver son joueur, et parce que le milieu ivoirien n'irait que dans un club européen, ce que ne sont pas Newcastle ni Burnley.

Mais si janvier s'annonce donc calme, ce devrait être bien différent cet été. La Voix du Nord annonce que "les bouleversements seront plus importants l'été prochain". Le cas Fofana devrait évidemment revenir sur la table, de même que celui d'Arnaud Kalimuendo, seulement prêté par le PSG, ou encore de Jonathan Clauss, très en vue au point d'être aux portes de l'équipe de France. Si le Racing n'est pas européen à la fin de la saison, il lui faudra sans doute laisser partir certains joueurs. Mais il a six mois pour préparer ce chantier...

There has been no offer for Seko Fofana at Lens as of yet, but there is interest from Burnley although Leeds & Newcastle is the hottest. #LUFC [@sebnonda] pic.twitter.com/swnij4414w