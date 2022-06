RC Lens - Mercato : c'est officiel pour Jimmy Cabot !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

"Le tour de France continue ! Après la Savoie, l’Aube, le Morbihan et le Maine-et-Loire, Jimmy Cabot, 28 ans, pose ses crampons dans les Hauts-de-France pour les 4 prochaines saisons. Dans ses valises, ce piston d’intensité apporte vitesse, percussion et ténacité défensive dans les rangs lensois", peut-on lire sur le communiqué du club sang et or.

Pour résumer Au lendemain d'avoir officialiser l'arrivée d'Adam Buksa, le RC Lens a annoncé ce mercredi celle du piston droit du SCO d'Angers, Jimmy Cabot, qui s'est engagé pour les quatre prochaines saisons saisons avec les Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur