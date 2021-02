RC Lens – Mercato : ça bouge pour Cristian Lopez

Auteur d'1 but en 19 matches cette saison avec l'AEK Athènes, Cristian Lopez (32 ans), l'ancien joueur du RC Lens, auteur de 35 buts en 73 apparitions sous le maillot Sang et Or, quitte le club grec à la mi-saison. Il s'est engagé ce lundi avec Cartagène, club promu en L2 espagnole.