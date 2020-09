RC Lens – Mercato : ça s'agite autour d'Aleksandar Radovanovic

Comme confirmé par Franck Haise à la fin du mois d'août, Alexsandar Radovanovic (26 ans) sera bien l'un des derniers points chauds du Mercato du RC Lens. Elu dans l'équipe-type de L2 la saison passée, le Serbe – qui n'entre plus dans la défense type des Sang et Or avec les arrivées de Badé et Medina – veut partir.

Depuis quelques jours maintenant et d'un commun accord avec sa direction, « Rado » s'entraîne seul avec un membre du staff. Une situation que déplore son entraîneur : « Si des joueurs préfèrent partir ailleurs, c’est leur décision. Je travaille avec les joueurs qui ont 100% leur tête au Racing Club de Lens. Sa décision n’est pas forcément liée uniquement à la concurrence. Il a ses raisons».

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien joueur de Vojvodina aurait quelques pistes actives selon Foot Mercato. En France, Amiens, Caen et Brest sont intéressés. A l'étranger, le Standard de Liège de Philippe Montanier s'est aussi renseigné sur les modalités d'un transfert. Tout comme des formations de Liga. D'ici quelques jours, on y verra plus clair.