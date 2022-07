RC Lens - Mercato : ça s'agite autour de Jonathan Varane

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Parti libre du RC Lens cet été, Jonathan Varane (20 ans) est toujours sans club. Contrairement aux rumeurs émanant de Roumanie, le petit-frère de l'international tricolore ne signera pas au FC Botosani. Lensois.com affirme que le milieu de terrain a refusé l'offre de trois ans de contrat du club roumain. Varane a refusé la Roumanie, un rebond en L2 possible ? Toujours dans l'Artois où il se maintient en forme au sein de la réserve des Sang et Or, Jonathan Varane aurait des touches en Suisse, du côté de Saint-Gall mais également dans des clubs de D2 espagnole et française. Des touches mais pas encore d'offres concrètes donc.

