RC Lens - Mercato : ça s’agite en Europe pour Kevin Danso !

On n’est pas dauphin du PSG en Ligue 1 par hasard. En tout cas pas avec une défense aussi solide que celle du RC Lens, qui a encaissé seulement 21 buts en 29 matchs de championnat. Si cette défense est aussi solide, c’est notamment grâce au roc autrichien Kevin Danso. En deux ans au RC Lens, l’ancien joueur de Southampton et d'Augsbourg a su conquérir les cœurs des supporters sang et or. Au point même d’intéresser des cadors du football européen.

Le journaliste italien Fabrizio Romano rapporte ainsi un intérêt prononcé de trois gros clubs en Italie, ainsi que plusieurs regards d’Espagne et d’Angleterre. L’international autrichien n’aurait lui pas pris de décision et attendrait la fin de la saison pour voir avec son frère Emmanuel ainsi que ses autres représentants quelle décision prendre pour l’avenir.

Understand Kevin Danso could get top move in the summer as Austrian Lens CB is performing at great level ⭐️🇦🇹



Three Italian top clubs are now showing interest alongside Spanish and English clubs.



Danso will decide best step in May with his brother Emmanuel and partners. pic.twitter.com/HJfr9kQC0i