RC Lens – Mercato : ça se bouscule au portillon pour Simon Banza !

Sortant d'une saison réussie en prêt du côté de Famalicao (D1 portugaise), Simon Banza (25 ans) risque de vivre un été agité au RC Lens où il s'apprête à revenir. Son option d'achat étant montée à 5 M€ du fait de ses performances (18 buts cette saison dont 17 au Portugal), il est désormais impossible pour son modeste club de le conserver.

Pour les autres en revanche, les enchères sont ouvertes. Alors que le Racing, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023, n'aura pas forcément la main sur le dossier, tous les géants lusitaniens se seraient déjà manifestés.

Selon Foot Mercato, le FC Porto, le Sporting Lisbonne, le Benfica ou encore Braga sont sur les rangs au même titre que des équipes de Ligue 1, dont l'une pourrait être Montpellier, quelques clubs de Bundesliga ou encore des franchises de Major League.

Alexandre Corboz

Rédacteur