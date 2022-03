RC Lens – Mercato : ça se gâte pour Poreba en cette fin de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Futur joueur du RC Lens, Lukasz Poreba (22 ans) a-t-il encore la tête au Zaglebie Lubin (D1 polonaise) ? On peut en douter... Bloqué l'hiver dernier à six mois de la fin de son contrat, le milieu polonais doit rejoindre l'Artois l'été prochain.

En attendant de découvrir la Gaillette, l'international Espoirs polonais a appris à cirer le banc dans son club formateur. En effet, Lensois.com nous apprend que Poreba – qui a retrouvé le onze de départ à l'occasion du match nul des Espoirs polonais en Israël (2-2) jeudi soir – n'avait plus été titulaire au sein de son club depuis le 13 février dernier et la défaite sur la pelouse du Pogon Szczecin (1-2).

Suspendu sur le match suivant pour accumulation de cartons jaunes, Lukasz Poreba a été victime des choix de son coach Piotr Stokowiec sur les quatre matchs suivants. La raison ? Le fait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Le Zaglebie Lubin, qui est en course pour le maintien, avait enchaîné quatre matchs sans défaite sans lui dans le onze. Rappelons qu'initialement, Poreba a été retenu par ses dirigeants pour aider l'équipe à se maintenir...

Poreba galère en Pologne Lukasz Poreba connait quelques difficultés au Zaglebie Lubin (D1 polonaise) depuis l'échec de son transfert hivernal au RC Lens. Inquiétant en vue de sa probable arrivée dans l'Artois l'été prochain ? Difficile à dire...

Alexandre Corboz

Rédacteur