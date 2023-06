RC Lens - Mercato : ça se tend pour Loïs Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le dossier Loïs Openda pourrait bien se tendre du côté du RC Lens dans les prochaines semaines. En effet, alors que l'international belge a clairement annoncé son intention de filer en Allemagne où le RB Leipzig veut en faire le remplaçant de Christopher Nkunku, les Sang et Or campent sur leurs positions.

Openda s'agace de la situation

Lens a balayé la proposition de 30 M€ de Leipzig dans l'attente que celle-ci soit rehaussée à 45 M€. D'après RMC Sport, le dossier a donc été mis en « stand-by » depuis par le club allemand.

Focalisé actuellement sur sa sélection puis sur l'équipe Espoirs qu'il rejoindra dans la foulée pour disputer l'Euro, Loïs Openda n'est pas attendu à la Gaillette avant au mieux mi-juillet. Le dossier est amené à durer... Et l'ancien joueur de Bruges serait très agacé par la situation, estimant que le tarif proposé par le Rasenbull était suffisant.

Pour résumer Le RB Leipzig a décidé de temporiser après le refus de son offre à 30 M€ pour Loïs Openda (RC Lens). Une situation qui n'arrange pas les Sang et Or alors que l'attaquant belge a clairement fait part de son intention de partir et pourrait s'agacer de la situation...

