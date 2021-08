RC Lens – Mercato : Cahuzac évoque son avenir chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Profitant de la suspension de Cheick Doucouré, Yannick Cahuzac (36 ans) va débuter le match ce dimanche lors de RC Lens – Lorient. L'occasion pour le milieu de terrain et capitaine des Sang et Or d'évoquer son avenir, à un an de la fin de son contrat.

Une longévité à la Hilton ?

Dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien Toulousain et Bastiais a fait part de sa joie, toute simple, d'être sur le terrain quand on lui donne sa chance : « J'essaye de profiter comme au premier jour. C'est un plaisir d'évoluer dans ce groupe. Je suis plus près de la fin que du début mais cela ne me préoccupe pas du tout. J'avais dit que je ne me voyais pas jouer ailleurs qu'à Bastia (2000-2017). Mais ça fait cinq ans que ça dure... »

De là à s'imaginer un destin à la Vitorino Hilton et à passer les 40 ans sur le pré ? « Je ne me projette pas. Déjà, je n'occupe pas le même poste. Mais j'ai encore les jambes et la tête. J'ai la chance de profiter de ma passion devant un public phénoménal. Face à Saint-Etienne, on était comme des gosses dès l'échauffement. Je sais aussi que ma famille est derrière moi. Je ne ferai pas l'année de trop. J'arrêterai quand le physique dira stop. J'aimerais devenir entraîneur », a glissé le petit-fils du mythique Pierre Cahuzac, entraîneur du grand Bastia finaliste de la Coupe UEFA 1978.