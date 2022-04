RC Lens - Mercato : Clauss ouvre la porte à un départ

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Arrivé libre à l'été 2020 au RC Lens, Jonathan Clauss gravit les échelons à vitesse grand V avec les Sang et Or. Dans une interview accordée au quotidien espagnol, AS, le piston droit français a été interrogé sur son avenir, ouvrant la porte à un départ du club lensois à l'issue de la saison.

"Je suis ouvert aux offres"

"J’aime l’Espagne et la Liga depuis que je suis petit. Je ne ferme la porte à personne. Je suis ouvert aux offres. Si je dois continuer en France, je le ferai, car cela ne me pose pas de problèmes. Et sinon, j’irai dans une autre ligue car c’est la vie qui le voudra ainsi. En ce moment, nous avons la possibilité de voir de nombreux championnats avec beaucoup de qualité. Chaque année, la qualité est au-dessus de la moyenne. Je n’ai pas de préférences, mais évidemment, si je dois continuer je le ferai et si je dois partir, je partirai", a confié le néo-international, qui se verrait bien également rester au RC Lens.

