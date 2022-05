RC Lens - Mercato : Clauss reste flou sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Jonathan Clauss est l’un des meilleurs lensois de cette saison. Très à l’aise dans le couloir droit, le français s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Franck Haise. Il a même été récompensé de ces performances par une sélection en Équipe de France. Convoité par de nombreux clubs étrangers, le lensois reste flou sur son avenir.

Pour RMC Sport, il évoque son avenir : « Je suis sous contrat à Lens jusqu’en 2023. Je ne pose pas plus de question que ça actuellement. Il y a une fin de saison excitante à jouer, peut-être l’équipe de France derrière si tout se passe bien. Aujourd’hui, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester. Cela ne me concerne pas à l’instant t. J’ai assez de choses à penser pour ne pas me rajouter des choses dans la tête. Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine. »

🗣💬 "J'ai un contrat jusqu'en 2023, mon avenir est au RC Lens je ne me pose pas plus de question que ça (...) je resterai Lensois la saison prochaine."



🟡🔴 Jonathan Clauss annonce qu'il reste au RC Lens dans les Infiltrés. #RMClive pic.twitter.com/kJrVy3fSrI — RMC (@RMCInfo) May 14, 2022

Pour résumer Auteur d’une bonne saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss s’est exprimé sur son avenir et reste assez flou. Le défenseur du club nordiste entretient le flou sur un éventuel départ ou non lors du mercato estival et veut finir la saison en beauté.

Adam Duarte

Rédacteur