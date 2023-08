RC Lens - Mercato : concurrence fortunée pour Diarra (RC Strasbourg)

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pas satisfait des prestations de Julien Le Cardinal depuis son arrivée l'hiver dernier, le RC Lens se serait mis en quête d'un piston droit d'ici vendredi et la fin du mercato. Mais les Sang et Or cherchent également à recruter le jeune milieu de terrain du RC Strasbourg Habib Diarra (19 ans), dont le profil n'est pas sans rappeler celui de Seko Fofana. Seulement, l'autre Racing a déjà repoussé trois offres lensoises, dont la dernière d'un montant de 20 M€.

Wolverhampton a des arguments à faire valoir

Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que, selon L'Equipe, un club anglais s'apprête à entrer dans la danse ! Ce club, c'est Wolverhampton. Les Wolves ont des moyens conséquents, de nature à satisfaire les exigences strasbourgeoises, mais ils ont également un gros avantage : ils ont pour propriétaire Jorge Mendes, le très puissant agent qui a ses entrées dans les plus grands clubs de la planète. De l'argent, la possibilité de jouer en Premier League et de travailler pour Mendes : ça fait beaucoup d'argument en faveur des pensionnaires de Molineux !

Un Strasbourgeois peut en cacher un autre https://t.co/IVOJkhWQ3u — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) August 29, 2023

