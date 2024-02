RC Lens Mercato : Cortès flambe déjà avec son nouveau club

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Parti en prêt avec option d’achat aux Glasgow Rangers le dernier jour du Mercato, Oscar Cortès n’aura pas mis longtemps à se faire adopter en Ecosse. En effet, comme le rapporte Lensois.com, le milieu offensif colombien a été désigné homme du match pour sa première apparition en Coupe face au FC Ayr United.

Cortès a déjà conquis tout le monde aux Rangers

Sur ce match, l’ailier gauche prêté par Lens a délivré une passe décisive et est passé tout proche de son premier but avec les Rangers. Son coach Philippe Clement ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges sur cette première réussie : « Nous avons compris pourquoi nous l’avons amené ici ».

Il se pourrait bien qu’on ne revoit plus Oscar Cortès avec le maillot des Sang et Or sur les épaules…

