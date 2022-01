RC Lens – Mercato : coup de frein sur l'arrivée de Lukasz Poreba !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Evoquée hier, la piste Lukasz Poreba (Zaglebi Lubin, 21 ans) n'est pas encore totalement ficelée du côté du RC Lens. Alors que Foot Mercato et Abdellah Boulma se voulaient plutôt optimistes sur le dossier hier soir, la direction du club polonais a pris la parole pour évoquer le cas du milieu de terrain.

« Le club reçoit des offres pour le transfert de Lukasz Poreba et Patryk Szysz, mais ce sont des offres très insatisfaisantes. Nous ne les accepterons absolument pas, tant qu’elles ne seront pas adaptées au niveau et au potentiel de ces joueurs », a fait savoir le directeur sportif Piotr Burlikowski, dans un communiqué traduit par Lensois.com.

Le Racing et le Zaglebi Lubin discutent cependant toujours d'un transfert sur des sommes avoisinant les 300 000€. Cette saison, Lukasz Poreba a disputé 21 matches pour 1 but et 3 passes décisives. L'international Espoir polonais (6 capes) sera libre en juin prochain...