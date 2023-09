RC Lens - Mercato : une recrue estivale déjà de retour à l'envoyeur ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors qu'il arrivait en fin de contrat cet été avec Toulouse, Stijn Spierings (27 ans) a décidé de s'engager librement en faveur du RC Lens malgré l'intérêt du PSV Eindhoven à son égard. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE STIJN SPIERINGS Spierings déjà de retour à Toulouse ? Mais ne retrouvant pas le niveau qu'il affichait au Téfécé depuis le début de la saison, le milieu de terrain néerlandais connaît des débuts très compliqués avec le club artésien, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Mais alors que le mercato estival a fermé ses portes depuis une dizaine de jours, Toulouse tenterait actuellement de récupérer Stijn Spierings, d'après l'insider, Mohamed Toubache-Ter. Des discussions auraient même déjà été entamés entre les dirigeants lensois et toulousains. Toulouse veut récupérer Spierings (difficulté d’intégration)



Discussions en cours entre Damien Comolli & le board lensois !! #TFC #RCL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 11, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Quelques mois seulement après son départ de Toulouse pour le RC Lens, Stijn Spieringsn, qui des débuts très compliqués avec le club artésien, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pourrait déjà faire son retour au Téfécé.

Fabien Chorlet

Rédacteur