RC Lens - Mercato : coup de tonnerre confirmé pour Akpom !

Malgré un accord entre le joueur et les deux clubs, Chuba Akpom ne rejoindra pas les rangs du RC Lens. En effet, bien que sa visite médicale ait été programmée ce lundi, l’attaquant de 27 ans se dirige vers une autre destination.

Selon les informations de The Athletic, Chuba Akpom devrait finalement rejoindre l’Ajax Amsterdam. Toujours selon le même média, l’attaquant anglo-nigérian devrait s’engager pour cinq ans et son club, Middlesbrough, devrait percevoir 14 millions d'euros, dont deux en bonus.

À noter que Foot Mercato révélait ce dimanche que le RC Lens n’avait pas apprécié les méthodes de l’entourage du joueur. Une piste s'envole pour les Sang et Or…

