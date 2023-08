RC Lens – Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Kevin Danso !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Après Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens va-t-il perdre Kevin Danso, son défenseur autrichien, ciblé par le Napoli de Rudi Garcia. Les dirigeants lensois espèrent convaincre Danso de rester et pour cela, ils lui ont soumis une prolongation. Et selon Foot Mercato, le joueur est en passe de l'accepter.

Il pourrait prolonger de deux ans

Danso pourrait accepter de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires. Le RCL lui proposerait un salaire avoisinant les 120 000 euros par mois, soit le triple de son salaire actuel.

Podcast Men's Up Life