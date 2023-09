RC Lens : coup double en vue pour une recrue estivale

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Abdukodir Khusanov jouait avec l'Ouzbekistan U23 durant cette trêve internationale. Et à 19 ans, le défenseur du RC Lens n'a pas fait de détails avec son équipe, en phase éliminatoire de la Coupe d'Asie U23. Les JO en ligne de mire pour Khusanov Remplaçant lors de la victoire contre l'Afghanistan (8-1), il était titulaire lors de la victoire face à Hong Kong (10-0), puis lors du succès contre l'Iran (1-0) hier soir. Avec ces trois victoires, l'Ouzbekistan est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Asie U23 qui se jouera au Qatar du 15 avril au 3 mai. Et les trois premiers gagneront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris... Pour résumer La trêve internationale a été un franc succès pour le jeune défenseur ouzbek du RC Lens, Abdukodir Khusanov... En effet l'Ouzbekistan est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Asie U23 qui se jouera au Qatar du 15 avril au 3 mai. Et les trois premiers gagneront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris...

Laurent HESS

Rédacteur