RC Lens - Mercato : coups de tonnerre pour Danso et Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est devenu une valeur sûre de Ligue 1 : il se passe chaque jour quelque chose à la Gaillette sur ce mercato ! Hier soir, tard, on a ainsi appris que tout était enfin ok pour le départ de Seko Fofana à Al Nassr, qui avait réglé ses soucis d’ordre administratif. « Soucis juridiques et administratifs réglés par Al-Nassr. Le capitaine du RC Lens, Seko Fofana, va bien s’engager avec le club saoudien », a fait savoir Saber Desfarges sur Twitter. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Danso va prolonger d'un an à Lens S'il n'a pas donné le montant du transfert de Fofana, le journaliste de TF1 ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a donné de bonnes nouvelles pour l’avenir de Kevin Danso au RC Lens : « Accord trouvé entre le RC Lens et Kevin Danso. Le défenseur autrichien, l’un des meilleurs de Ligue 1, va prolonger une saison. » 🔴🟡 Accord trouvé entre le RC Lens et Kevin Danso.

Le défenseur autrichien, l’un des meilleurs de Ligue 1, va prolonger une saison. pic.twitter.com/wlGZ9vteya — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le RC Lens a vendu Loïs Openda au RB Leipzig pour un montant record, le départ de Seko Fofana se confirme du côté de l’Arabie saoudite. Kevin Danso, lui, va bientôt prolonger son contrat d'une saison en Artois.

Bastien Aubert

Rédacteur