RC Lens - Mercato : Crystal Palace passe à l'attaque pour un Sang et Or, et ce n'est pas Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Seko Fofana vers Tottenham, vers Newcastle, vers l'AC Milan... Vu les grands noms s'intéressant à lui, le capitaine du RC Lens fait logiquement la Une des médias spécialisés dans les transferts. Mais d'autres Sang et Or sont également dans le viseur de clubs étrangers. C'est le cas de Facundo Medina, de Jonathan Clauss, d'Arnaud Kalimuendo (même s'il n'est pas lié au Racing)... et de Cheick Doucouré !

Le milieu de terrain défensif malien serait en effet suivi depuis quelque temps par Crystal Palace. Et d'après le site Goal, les Eagles, dirigés par Patrick Vieira, seraient passés à l'attaque ! Ils seraient entrés en contact avec l'entourage du joueur de 22 ans pour savoir si le challenge l'intéressait. En cas de réponse positive, ce qui ne devrait pas manquer d'être le cas, les négociations avec le RC Lens débuteront. Sous contrat jusqu'en 2024, Cheick Doucouré est estimé à 10 M€ par Transfermarkt.

📰 RC Lens midfielder Cheick Doucouré is Crystal Palace's priority for next season. The London club, coached by Patrick Vieira, recently met with the player's agents. #Mercato @GoalFrance#CPFC pic.twitter.com/SFSXL9xl9F — CPFC Transfers HQ (@CPFCtransfersHQ) April 19, 2022

Pour résumer Si l'avenir de Seko Fofana phagocyte l'attention des supporters du RC Lens, d'autres éléments majeurs du onze de Franck Haise attisent les convoitises. Crystal Palace vient de passer à l'attaque pour l'un d'entre eux, en l'occurrence Cheick Doucouré.

Raphaël Nouet

Rédacteur