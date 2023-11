RC Lens - Mercato : Danso envoyé à Manchester United !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Pilier de la défense du RC Lens depuis plus de deux saisons, Kevin Danso, courtisé notamment par Naples, aurait pu quitter le club artésien lors du dernier mercato estival. Mais le défenseur central autrichien est finalement resté dans l'Artois et a même prolongé d'un an son contrat avec les Sang et Or.

Ferdinand veut Danso à Manchester United

Alors que l'ancien joueur d'Augsbourg ne devrait pas manquer de courtisans sur le marché des transferts dans les prochains mois, il est envoyé à Manchester United par Rio Ferdinand, qui estime qu'il a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer en Premier League. "Il y a à Lens un gars qui est bon, c’est Kevin Danso. Qu’il soit accessible ou non, je pense qu’il est brillant. C’est un défenseur central incroyable. Il a tous les atouts pour correspondre parfaitement à la Premier League", a confié l'ancien défenseur central des Red Devils auprès du Manchester Evening News.

