RC Lens - Mercato : Danso pas pressé de régler son avenir

Véritable taulier sous les ordres de Franck Haise, Kevin Danso a élevé son niveau tout au long de la saison. Figurant parmi les meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, l’Autrichien a logiquement la cote sur le marché des transferts. Plusieurs écuries de Premier League salivent sur le cadre du RC Lens qui n’a lui pas l’air d’être pressé de régler la question de son avenir. « J’ai un contrat avec Lens jusqu’en 2026. C’est pourquoi je ne m’en soucie pas. Je ne peux qu’influencer sur ma façon de jouer. Je suis content que la saison se soit aussi bien passée. Mais maintenant il est temps de partir en vacances et mon frère, en tant que mon conseiller, s’occupe de tout le reste », a-t-il expliqué pour le quotidien allemand, Augsburger Allgemeine. C'est un #AuCharbon de haut vol que vous propose @KevinDanso98 👇#RCLESTAC pic.twitter.com/uIcaRMXTuB — Racing Club de Lens (@RCLens) September 12, 2022

Pour résumer Pisté par des cadors européens après une grosse saison au RC Lens, Kevin Danso n’a pas encore décidé au sujet de son avenir. "Maintenant il est temps de partir en vacances et mon frère, en tant que mon conseiller, s’occupe de tout le reste".

