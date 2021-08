RC Lens - Mercato : Danso qualifié pour affronter le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Du nouveau dans le dossier Kevin Danso ! Pour rappel, le Racing Club de Lens souhaite s'attacher les services du défenseur central autrichien et celui-ci, très intéressé par le projet sang et or, a séché des entraînements d'Augsbourg pour forcer son départ. Son attitude n'a évidemment pas plu aux dirigeants allemands, qui ont durci le ton dans les négociations. Pour le moment, c'est le statu quo.

Mais ce mardi, un membre des Tigers, relayé par le compte Twitter MSV Foot, annonce que les dirigeants artésiens auraient la volonté de finaliser le transfert afin de pouvoir faire enregistrer le joueur auprès de la Ligue et l'aligner ainsi pour le déplacement à Rennes dimanche. Ainsi, Kevin Danso pourrait croiser la route d'un Loïc Badé qu'il est venu remplacer à Lens !

Des nouvelles de Kevin Danso ! https://t.co/wY2v6qaVLK — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) August 3, 2021